Elezioni: Rosato, Leu attacca Pd per avere un motivo di esistere

Roma, 23 feb. (AdnKronos) – “I colleghi di Leu devono dare qualche motivo di esistenza in vita” per questo attaccano il Pd con “parole al vento su qualsiasi tema. Noi ci occupiamo dei problemi degli italiani e non ci interessa una sinistra di testimonianza che vuole riprodurre modello rifondazione”. Lo ha detto Ettore Rosato a Rtl 102.5.