Elezioni: sabato e domenica Speranza in Toscana

Roma, 16 feb. (AdnKronos) – Roberto Speranza, candidato alla Camera per Liberi e Uguali in Toscana, questo fine settimana sarà a Firenze, Greve in Chianti, Pistoia, Scandicci, Campi Bisenzio, Empolese Valdelsa, Prato, Arezzo, Castelnuovo Garfagnana (Lu) e Lucca. Si legge in una nota di Leu.

Programma di venerdì 16 febbraio: ore 10 sede Arci Firenze, piazza dei Ciompi 11, incontro con le Ong; ore 12.00 pranzo al mercato di Sant’Ambrogio e volantinaggio, piazza Sant’Ambrogio ‘ lato piazza Annigoni; ore 17.30 all’Sms di Rifredi – sala biblioteca, via Vittorio Emanuele II, 303, Firenze, parteciperà all’iniziativa Un nuovo rapporto tra la politica e il mondo della conoscenza. L’impegno di Liberi e Uguali, con i candidati Filippo Fossati, Alessia Petraglia, Sandra Gesualdi; Serena Spinelli e Daniela Lastri (coord. Reg. LeU). Interverranno anche Giorgio Crescenza, curatore di ‘Una bussola per la scuola”, Beppe Bagni, presidente nazionale CIDI, Alessandro Rapezzi, Flc Cgil, Gabriele Minelli, Rete degli Studenti Medi Toscana; ore 20.30 cena di sottoscrizione alla Casa del Popolo di Greve in Chianti, via Luca Cini, 5.

Programma di sabato 17 febbraio: ore 9.30 – Pistoia, volantinaggio al mercato settimanale, via degli Orafi ‘ angolo via Fabbri; ore 11.00 – Scandicci, volantinaggio al mercato settimanale, Piazza Togliatti: ore 12.30 – Campi Bisenzio, pranzo con la candidata Serena Pillozzi, Circolo Rinascita, piazza Matteucci, 1; ore 15.00 – Certaldo (Fi) incontro con la cittadinanza presso il Comitato di Liberi e Uguali, via Cavour 59, insieme alla candidata Denise Latini; ore 17.00 – Cerreto Guidi, Casa del Popolo, via Roma 2, incontro con l’associazione #Vorreiprendereiltreno e la cooperativa gli Ortolani coraggiosi; ore 18. 30 – Empoli, incontro con la cittadinanza presso il comitato di Liberi e Uguali, via G. del Papa, 46; ore 19.00 – Montelupo Fiorentino, aperitivo elettorale, presso la Casa del Popolo, via del Borgo dei Guerri, 6 (località Fibbiana); ore 20.00 – Prato, cena di sottoscrizione, presso il Circolo Arci F. Favini Chiesanuova, via Po, 4.