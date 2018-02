Elezioni: Sicet, assenza proposte serie su casa (2)

(AdnKronos) – “è utile in tal senso ricordare ai partiti – prosegue Falotico – che il Sicet Cisl, insieme alle associazioni degli inquilini più rappresentative e a Federcasa, nelle scorse settimane ha presentato a Palazzo Chigi un articolato manifesto di proposte sul tema della casa; proposte unitarie, responsabili e sostenibili per far uscire il paese dalla situazione di emergenza abitativa in cui è precipitato a causa della crisi economica e della deregulation che ha investito il settore negli ultimi anni. Con il manifesto abbiamo messo in campo una vasta alleanza sociale per riportare il tema della casa nella lista delle priorità del paese declinando gli interventi proposti in strutturali, emergenziali e in politiche fiscali mirate”.

Tra le principali proposte contenute nel manifesto, il rilancio degli investimenti in edilizia pubblica a canone sociale e residenziale, l’unificazione del fondo affitti e del fondo morosità incolpevoli, proposta recepita nel testo della recente legge di stabilità, e l’incremento al 19% della detrazione dei canoni di affitto nel settore privato assicurando al contempo il rimborso della detrazione non goduta alle famiglie incapienti”.

Il Sicet, infine, propone la costituzione di una task force al ministero delle Infrastrutture per imprimere una forte accelerata al programma di riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico in quanto “per responsabilità in gran parte delle Regioni – conclude Falotico – solo il 10 per cento delle 24 mila case popolari inserite nel piano nazionale di recupero sono state riqualificate e assegnate a nuovi inquilini”.