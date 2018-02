Elezioni: Sicet, assenza proposte serie su casa

Roma, 17 feb. (AdnKronos) – “Il tema della casa è stato sfrattato dai programmi dei partiti”. Ad affermarlo è il segretario generale del Sicet Cisl, Nino Falotico, che cita a tal riguardo un recente studio del sito lavoce.info. “Lo studio mette in evidenza che solo in 9 dei 35 programmi elettorali depositati al ministero dell’Interno – fa notare Falotico – si accenna al tema della casa, in alcuni casi in modo assolutamente superficiale e generico, con timide attenzioni che strizzano l’occhio solo verso il ceto medio a fronte di una cecità totale verso la grande area delle nuove povertà, ovvero di chi non ha i soldi per comprare una casa”.

Questa, rileva, “è la dimostrazione dello scarso interesse che la materia suscita nella classe politica del paese. Se i tanti leader dei molti partiti frequentassero di più il paese reale e meno i salotti televisivi – continua il leader nazionale del Sicet – si renderebbero conto del disagio dilagante e del peso che la voce casa gioca sulle condizioni di vita delle famiglie”.

Per Falotico “sono stati fatti passi in avanti con l’ultima legge di bilancio che, su sollecitazione del Sicet e della Cisl, ha rifinanziato il fondo affitti unificandolo con il fondo per le morosità incolpevoli, ma riteniamo che sia assolutamente insufficiente e che ci sia ancora molto da fare sia sul piano normativo che sul piano finanziario. In particolare, consideriamo una vera e propria ingiustizia che la legge di stabilità preveda con la cedolare secca al 10% un bonus fiscale consistente solo a favore dei proprietari, mentre non c’è nulla per gli inquilini”.