Ema: Sala, Berlusconi si astenga da facili battute, serve rispetto

Milano, 20 feb. (AdnKronos) – “Prego il Presidente di Forza Italia di astenersi da facili battute su Ema, per rispetto di chi ha dato e sta dando l’anima su questa partita”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un tweet. Stamattina, in Assolombarda, Silvio Berlusconi ha detto che una volta al Governo riuscirà a portare l’agenzia del farmaco a Milano, rivendicando di aver vinto in Europa “tante battaglie impensabili” a partire dalla nomina di Mario Draghi alla presidenza Bce.