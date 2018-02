Ema: Sala, ricorso a Corte dei conti europea

Milano, 20 feb. (AdnKronos) – Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, annuncia un ricorso alla Corte dei conti europea sull’assegnazione della sede dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, ad Amsterdam. “A questo punto aggiungo un’altra azione. Faccio un ricorso alla Corte dei conti europea, perché qui si configura un danno per i cittadini europei e quindi anche per le nostre tasche”, ha detto Sala al Tg La7, dopo la pubblicazione di un documento della candidatura di Amsterdam inizialmente secretato.

“Il governo olandese è stato costretto a rendere pubblici gli atti che aveva secretato. Da questo abbiamo capito che i nostri sospetti erano fondati”, ha spiegato Sala.

“Le due sedi temporanee che avevano proposto nel dossier sono scomparse. La nuova sede che propongono è una sede diversa ed evidentemente non ha nemmeno le dimensioni sufficienti. Pensate se avessimo fatto una cosa del genere noi italiani”, ha aggiunto il sindaco di Milano.