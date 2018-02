Festa della Candelora, è tempo di crepes: ecco le loro origini e come prepararle

Ritenute simbolo tradizionale di amicizia e alleanza, offerte dai mezzadri ai loro padroni, le crepes sono il must culinario francese per la festa della Candelora. Come ogni leccornia che si rispetti, anche in questo caso non può mancare una leggenda che le fa risalire addirittura al V secolo quando Papa Gelasio, molto caritatevolmente, volle sfamare dei pellegrini francesi stanchi ed affamati, giunti a Roma per la festa della Candelora, ordinando che dalle cucine vaticane si portassero ingenti quantitativi di uova e farina, con cui sarebbero state create le prime rudimentali crepes che, successivamente, divennero di uso molto comune in Francia.

Se volete preparare le crepes in casa, vi serviranno: 250 g di farina, 4 uova, 500 ml di latte, 1 pizzico di sale, un cucchiaino di olio extra vergine di oliva, una terrina a bordi alti, una frusta di metallo e un cucchiaio, una padella a bordi bassi, un mestolo e una spatola. Raccogliete la farina nel recipiente, formate un incavo con il dorso di un cucchiaio e rompeteci le uova, cominciando a mescolare lentamente, incorporando, poco alla volta, il latte, il sale e alla fine l’olio. La pastella dovrà risultare molto liquida, ma consistente e vellutata. Conservate la terrina in frigorifero, coperta di pellicola, almeno per 3-4 ore. Trascorso questo tempo, riprendete la pastella, mescolatela bene per evitare il deposito sul fondo e mettete una padella sul fuoco medio, unta leggermente di burro.

Quando la padella sarà calda e il burro crepitante, prelevate una porzione di pastella, con l’aiuto di un mestolo, e depositatela nella padella , cercando di allargarla in modo omogeneo per ricoprirne l’intera superficie (una spatola può esservi di grande aiuto nell’operazione). Man mano che la pastella cuoce, le crepes si solleveranno naturalmente, colorandosi leggermente. E’ il momento di girarla. La crepes dolci vengono condite, ad esempio, con marmellate, salse al cioccolato, creme, panna, burro e zucchero, liquori e sciroppi, noci, nocciole, mandorle, frutta di ogni tipo e canditi. Ma la versione più conosciuta delle crepes è senzaltro la Crêpe Suzette, ripiena di salsa all’arancia e infiammata con liquore Curaçao.