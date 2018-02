Fi: Diliberto, Berlusconi? non è grande esperto di diritto romano

Roma, 20 feb. (AdnKronos) – “Io non so se Berlusconi sia mai stato assistente di diritto romano, nel qual caso non sarebbe stato un assistente particolarmente acuto perché il Digesto come sanno anche i ragazzi delle elementari è stato promulgato dall’Imperatore Giustiniano mentre Ulpiano è vissuto tre secoli prima”. Lo afferma Oliviero Diliberto professore di diritto romano e già ministro di Grazia e Giustizia in merito alle dichiarazioni oggi di Silvio Berlusconi.