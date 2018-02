Frana nel Messinese: coinvolta un’auto in transito, un ferito

“E’ l’epilogo di una condizione di abbandono della viabilita’ provinciale che si protrae ormai da troppo tempo. Una realta’ assai diffusa nelle aree interne e di collina. Ho gia’ disposto, per la giornata di domani, un sopralluogo a cura del capo della Protezione civile regionale. In pochi giorni bisognera’ capire i provvedimenti da adottare per ripristinare la percorribilita’ dell’arteria“: lo ha dichiarato il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci in riferimento alla frana verificatasi sulla SS161 che collega Sant’Agata Militello ad Alcara. Coinvolta un’auto in transito: il conducente è rimasto lievemente ferito.