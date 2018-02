Francia: nuovo innalzamento del livello della Senna a Parigi, tornerà a scendere lunedì

Il livello della Senna è nuovamente in aumento: il fiume è in piena da gennaio e le sue acque hanno inondato le zone vicine provocando disagi ai trasporti. Vigicrues, l’organismo a cui spetta il monitoraggio del livello delle acque in Francia, ha reso noto che dovrebbe tornare a scendere lunedì. All’altezza del ponte di Austerlitz, nella zona est della capitale, il livello dell’acqua si attestava sabato mattina a 5,45 metri e potrebbe salire fino a 5,60 metri. L’innalzamento dell’acqua è dovuto alle piogge di mercoledì, che hanno fatto salire il livello della Senna e degli affluenti Yonne e Marne.