Freddo polare sui Giochi: -25°

(AdnKronos) – Pyeongchang, 11 feb.

E’ in arrivo un’ondata di freddo polare a Pyeongchang, sede delle Olimpiadi invernali. Le previsioni meteo per i prossimi giorni sono state fornite oggi dal comitato organizzatore. Le temperature già nella giornata di oggi scenderanno tra i -6 e i -18 gradi. “Ci aspettiamo venti molto forti”, ha spiegato il portavoce del comitato organizzatore Baik You Sung. “Questo tempo molto freddo -ha aggiunto- durerà fino a domani mattina e le temperature potrebbero scendere fino ai -25 gradi”.