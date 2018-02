Salute: giocare sul cellulare prima di dormire migliora la qualità del sonno

Uno studio effettuato da un team del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, in collaborazione con il Dipartimento NEUROFARBA (Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino) di Firenze, pubblicato su Behavioral Sleep Medicine, ha rilevato che cimentarsi in giochi come Ruzzle prima di andare a dormire migliora il sonno e la sua qualità. I risultati hanno mostrato che un allenamento intensivo a un gioco sul cellulare (una versione modificata di Ruzzle) prima dell’addormentamento migliorano molte caratteristiche (tempo in cui si prende sonno, continuità, efficienza) di un sonnellino diurno successivo.

Alla ricerca hanno partecipato 38 studenti universitari tra i 19 ed i 30 anni: ciascuno ha effettuato in laboratorio due sonnellini diurni, uno di controllo e l’altro preceduto da una sessione di training, con numerosi round di Ruzzle che implicavano il coinvolgimento simultaneo di molte funzioni cognitive.

“Il sonnellino preceduto dal training è caratterizzato da un aumento della durata totale di sonno, accompagnato da una riduzione della latenza (il tempo impiegato ad addormentarsi dopo lo spegnimento della luce), e da un aumento dell’efficienza, dovuto alla riduzione della frequenza dei risvegli. La durata del sonno aumenta in media di 17 minuti in 31 persone (circa il 20% in piu) mentre il tempo impiegato a riaddormentarsi è ridotto in media di 4’10” (circa il 25% in meno),” spiega uno degli autori della ricerca, Gianluca Ficca.

Il sonno è nel complesso più lungo e di migliore qualità.

Si tratta di una scoperta relativa a un pisolino di due ore nel primo pomeriggio, ma potrebbe essere applicabile anche al sonno notturno.