Global Exploration Roadmap: rilasciato l’ultimo aggiornamento dall’International Space Exploration Coordination Group

Le agenzie spaziali aderenti all’ISECG (International Space Exploration Coordination Group) hanno rilasciato l’ultimo aggiornamento della Global Exploration Roadmap (GER), che fa seguito alla precedente versione pubblicata nell’agosto del 2013.

Questo documento è il prodotto di una visione comune dell’esplorazione spaziale del nostro Sistema Solare, che ha come obiettivo comune di lungo periodo la superficie marziana.

In particolare, spiega l’ASI, la GER evidenzia il ruolo critico della Stazione Spaziale Internazionale come punto di partenza per le future missioni umane oltre l’orbita bassa terrestre: orbita lunare, superficie lunare e infine Marte.

Grazie all’impegno comune, le agenzie partecipanti hanno compiuto progressi significativi in varie aree, che faciliteranno la cooperazione e promuoveranno il coinvolgimento degli stakeholder.