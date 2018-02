Il Maltempo devasta la Bolivia: quattro morti e cinque dispersi

Quattro persone sono morte e altre cinque risultano disperse per le piogge torrenziali che si sono abbattute sulla Bolivia. Secondo il ministero della Difesa, il maltempo ha provocato danni in 86 città: 141 gli edifici coinvolti e 8204 le famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. La situazione rischia di diventare ancor più critica, viste le previsioni meteo: il servizio nazionale ha diramato un’allerta per i prossimi cinque giorni. Da monitorare anche la regione amazzonica, dove l’intensità delle precipitazioni potrebbe provocare lo straripamento di corsi d’acqua.