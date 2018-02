Incidenti montagna, si perde sciando fuoripista: ritrovato 

Una tragedia sfiorata in Alta Valtellina. Un uomo e una donna stavano sciando sulle piste di San Colombano, nell’omonima ski-area, nel territorio comunale di Valdisotto (Sondrio), quando lui ha deviato dai tracciati regolari per avventurarsi nel fuoripista. La donna, scesa a valle, dopo un po’ di tempo si e’ allarmata perche’ il compagno non arrivava piu’.

Si e’ messa immediatamente in moto la macchina dei soccorsi, azionata dalla presenza in zona di due unita’ cinofile del Soccorso Alpino. Dopo alcune ore di ricerche, alle quali hanno preso parte pure i militari del Sagf della Guardia di Finanza e i Vigili del fuoco, il disperso e’ stato trovato vivo, ma in stato di choc e ipotermia per il freddo intenso. E’ stato trasportato in ospedale e verra’ sanzionato per aver sciato fuoripista in una giornata in cui il rischio valanghe, sull’arco alpino lombardo, e’ di indice vicino a 4 su una scala di cinque gradini.