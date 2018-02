Infrastrutture: apre sportello credito pubblico-privato di Finlombarda

Milano, 21 feb. (AdnKronos) – Attivare investimenti sul territorio fino a un miliardo di euro. E’ l’obiettivo del nuovo sportello di Credito PPP – un partenariato pubblico-privato – di Finlombarda, la società finanziaria della Regione Lombardia. L’iniziativa avviene in sinergia con il sistema bancario per il rilancio degli investimenti finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici

Finlombarda mette a disposizione un plafond di 200 milioni di euro, a cui si aggiungeranno le risorse finanziarie messe a disposizione dal sistema creditizio convenzionato. Il finanziamento prevede importi minimi di 1 mln di euro, quelli massimi andranno verificati caso per caso.

Si possono rivolgere allo sportello le imprese lombarde di piccole, medie e gradi dimensioni, che si sono aggiudicate contratti di concessione di lavori e servizi nei differenti settori di applicazione pubblico-privata: riqualificazione energetica di impianti di illuminazione e di edifici pubblici, impiantistica sportiva, parcheggi, direzionale, edilizia scolastica e sanitaria.