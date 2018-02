La crescita del mercato di prodotti biologici in una infografica

Il mercato biologico è in continua crescita ed espansione, come rilevano i dati pubblicati da Fibl e Ifoam. Continua il trend positivo degli ultimi anni: la domanda dei consumatori è in aumento, e ciò si riflette nella significativa crescita del mercato USA (+11% nel 2015 rispetto al 2014), il più grande mercato biologico al mondo.

Aumentano poi gli agricoltori che coltivano biologicamente, ed aumentano le superfici certificate ed i paesi che segnalano le attività di agricoltura biologica (179 da 172). Nel 2015, i produttori biologici hanno raggiunto i 2,4 milioni.

Anche in Europa il mercato del biologico continua la sua crescita, con un aumento nel 2015 del 13% raggiungendo quasi 30 miliardi di euro (Unione Europea: 27,1 miliardi di euro). La Germania costituisce il mercato più importante (con 8,6 miliardi di euro, + 11% sul 2014), seguita dalla Francia (5,5 miliardi di euro, + 15%), dal Regno Unito (2,6 miliardi di euro) e dall’Italia (2,3 miliardi di euro, + 15%) (dati 2015). A livello globale, la Germania è il secondo mercato dopo gli Stati Uniti (35,8 miliardi di euro nel 2015).

Ogni anno, i consumatori europei spendono di più per gli alimenti biologici – in media 36,4 euro in Europa e 53,7 nell’Unione europea: in testa gli svizzeri, il paese con la più alta spesa pro capite a livello mondiale (262 euro), seguiti dai danesi (191 euro) e dagli svedesi (177 euro). i paesi europei hanno anche le più alte quote del mercato bio: n. 1 la Danimarca, con 8,4%; In Svizzera, la quota di mercato biologico è del 7,7% e in Lussemburgo del 7,5%.