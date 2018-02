Lenticchie rosse: gustose e facili da digerire

Le lenticchie rosse, come i legumi in generale, sono un alimento importantissimo perché ricche di proteine vegetali e costituiscono, un’alternativa agli alimenti proteici di origine animale, spesso ricchi di grassi saturi e colesterolo. A differenza di altri legumi che richiedono tempi di ammollo e cottura lunghi, le lenticchie rosse sono di facile preparazione. Oltre ad essere veloci da cuocere sono anche più facili da digerire rispetto ad altri legumi, dal punto di vista nutrizionale offrono una buona dose di proteine vegetali e generalmente l’intestino non accusa i problemi che molto spesso possono creare gli altri legumi; fermentazione, gonfiore addominale, dolori, meteorismo ecc. A maggior ragione, se vengono acquistate nella versione decorticata (ovvero private della cuticola esterna).

Le proprietà benefiche sono tantissime, sono povere di grassi e aiutano a tenere sotto controllo i picchi glicemici, contengono una buona dose di ferro utile soprattutto per chi soffre di anemia. Inoltre, grazie alla presenza di fibre, tendono a regolarizzare l’intestino, favorendone la sua normale funzione. Per quanto riguarda la preparazione, questo piatto è pronto in 15 minuti, non necessitano infatti di ammollo e vanno semplicemente sciacquate sotto acqua corrente e messe a cuocere (partendo da acqua fredda) per circa 15 minuti, fino a quando tutto il liquido non sarà stato assorbito. In genere il colore iniziale tenderà ad attenuarsi, ma non c’è nulla di cui preoccuparsi perché è assolutamente normale. Sono molto apprezzate anche dai bambini per il loro gusto molto delicato, e possono essere consumate anche dai celiaci perché non contengono glutine. Sono ottime da abbinare insieme al riso, miglio o grano saraceno, che avendo tempi di cottura simili possono essere anche lavati e messi direttamente nella pentola insieme alle lenticchie.