M5S: Bernini, nessun trucco su rimborsi, mio vitalizio è onorabilità/Adnkronos (3)

(AdnKronos) – “Io, come stabilito fin dall’inizio – ricorda – ho inviato tutte le copie dei bonifici al sistema ‘tirendiconto’, e anche tutte le buste paga della Camera e tutte le spese sostenute, ho seguito pedissequamente la procedura. Il Movimento non mi addebita nulla, non ho parlato direttamente con Di Maio ma ieri sera ho chiamato lo staff comunicazione spiegando che ho bisogno di un legale perché la mia immagine è stata lesa. Mi sento assolutamente supportato dal Movimento”.

“Io non so davvero per quale motivo le Iene abbiano mosso quest’accusa nei miei confronti, spero davvero venga fatta chiarezza, devo tutelare la mia immagine”, ribadisce a più riprese. Quanto ai colleghi che hanno ammesso di aver falsificato i bonifici, “bisogna capire chi ha agito con dolo e con colpa: se qualcuno si è intascato i soldi e ha commesso un illecito è giusto venga sottoposto a provvedimenti disciplinari, chi sbaglia paga. Ma dico anche: ‘verifichiamo se non ci siano stati errori nel sistema’” perché “io sono distrutto, veramente”.