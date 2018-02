M5S: Bernini, nessun trucco su rimborsi, mio vitalizio è onorabilità/Adnkronos

Roma, 14 feb. (AdnKronos) – “Non mi sono ricandidato per motivi personali, in questi anni ho trascurato la famiglia, e poi sono un precario della scuola e nel 2018 c’è il concorso e vorrei concentrarmi su quello. Finita questa esperienza vorrei portare a casa come vitalizio, tra virgolette, l’onorabilità e la fiducia degli attivisti e dei cittadini: spero che venga fatta chiarezza” per lasciare il Parlamento “a testa alta”. Massimiliano Bernini, deputato M5S uscente finito nella lista delle Iene per il caso delle restituzioni truccate, racconta all’Adnkronos l'”incubo” in cui è piombato nelle ultime ore.

Bernini è tra i parlamentari che hanno restituito di più, con i suoi 334.492,17 euro devoluti in questi 5 anni. Questa mattina ha pubblicato un post con gli screenshot dei bonifici effettuati, subito rilanciato dal Blog delle Stelle, a testimonianza della fiducia riposta in lui dai vertici del Movimento. Spunta nella buvette di Montecitorio, scuro in volto, sorseggia rapidamente un caffè prima di andare a stampare le carte che proverebbero la sua buonafede: “Se volete – dice ai due cronisti con cui si intrattiene – potete venire al pc con me, vi mostro tutto. O se preferite vi stampo i documenti, anzi ora me li porto dietro così li farò vedere a tutti i giornalisti che vorranno, se me li chiedono…”.

“Sono distrutto – racconta -. Ieri sono arrivato a casa, a Viterbo, perché sono di là e faccio il pendolare tutti i giorni, mia moglie mi ha detto: ‘guarda che su La7 hanno parlato di te, Mentana ha detto che sei uno dei furbetti’. I giornali l’hanno ripresa e mi hanno attribuito altri epiteti, da truffatore ad altro. Io ho subito chiamato il gruppo, sono venuto a Montecitorio per capire cosa fare”.