M5S: cavalca vicenda rimborsi, adesivi ad hoc per campagna elettorale

Roma, 15 feb. (AdnKronos) – Il M5S cavalca la vicenda dei rimborsi. Messi all’indice i furbetti e fatte tutte le verifiche del caso, i 5 Stelle danno il via alla “settimana dell’orgoglio”, così definita da Luigi Di Maio, certi che la storia dei finti bonifici tirata fuori dalle Iene, e che ha fatto tremare il Movimento, possa trasformarsi in un “boomerang per gli altri partiti” (copyright sempre Di Maio). Lo staff della comunicazione ha infatti preparato degli adesivi per i candidati uscenti da sfoggiare in campagna elettorale: sfondo giallo, logo del M5S in alto a sinistra e al centro la scritta ‘orgoglioso di aver donato’.

Sotto la scritta, poi, dei puntini di sospensione dove ogni candidato potrà scrivere la somma versata al fondo delle Pmi grazie al taglio di stipendio e diaria, accanto un bollino verde che recita: certificato dal Mef.