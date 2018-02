Maltempo, allarme rosso per neve in Scozia: è la prima volta 

Cresce l’allarme Maltempo nelle isole britanniche: nel sud della Scozia è stata diramata addirittura un’allerta rossa per neve, fatto mai successo prima da quando esiste questa scala di segnalazione del pericolo da parte del Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale.

L’allerta è legata alle abbondanti nevicate associate in particolare in quella zona a vento e gelo. Il colore rosso, come è stato spiegato in una serie di avvisi, significa pericolo concreto per le vite umane, condizioni del tempo estreme, interruzioni diffuse alla circolazione, raccomandazione alle persone di stare in casa o comunque al riparo.

Al contempo il traffico ferroviario è di fatto paralizzato in Scozia, interrotto fino alla 10 di domattina, mentre il principale aeroporto della regione, Glasgow, è stato nuovamente chiuso ai voli dopo una breve riapertura. Ritardi e cancellazioni di treni e aerei proseguono anche in Inghilterra, in Galles e in Irlanda: dove lo scalo di Dublino funziona con il contagocce.