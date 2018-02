Maltempo, allerta Burian: a Livorno strade ripulite da neve, domani scuole aperte

Situazione sotto controllo a Livorno dopo la copiosa nevicata di questa mattina che ha interessato in modo particolare la zona collinare di Valle Benedetta, Montenero e Castellaccio: le strade sono pulite e dalle 14 sono intervenuti 5 mezzi spargisale che saranno di nuovo in azione alle ore 18 (la terza fase di passaggio sara’ effettuata domani mattina intorno alle ore 6). Sono inoltre in servizio le pattuglie della Polizia municipale che monitoreranno il territorio per tutta la notte. Domani mattina alcune pattuglie anticiperanno il turno di due ore, entrando in servizio alle ore 6, di supporto alla viabilita’, perche’ le scuole saranno regolarmente aperte. Lo riferisce in una nota l’ufficio stampa del Comune di Livorno.