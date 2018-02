Maltempo, allerta neve in Puglia: stop alla circolazione dei Tir a Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia

Le Prefetture di Bari, Barletta-Andria-Trani e di Foggia hanno adottato un decreto che vieta la circolazione fuori dai centri abitati nel territorio di queste province, in previsione di nevicate anche a bassa quota in Puglia: l’interdizione riguarda i veicoli ed i complessi di veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. Nelle province Bat e Foggi la disposizione sarà in vigore a partire dalle ore 22.01 di domani e fino alle ore 24 di martedì e comunque fino a cessate esigenze; in quella della Città metropolitana di Bari il divieto vale per le giornate di lunedì e martedì. Dall’interdizione sono esclusi i mezzi utilizzati per interventi urgenti e di emergenza, per esigenze di soccorso, di protezione civile e di tutela dell’ambiente, di manutenzione stradale e per i servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani.