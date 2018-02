Maltempo, allerta Burian: lunedì 26 e martedì 27 Febbraio scuole chiuse a Rieti 

In previsione dell’ondata di Maltempo e dell’allerta neve diramato dalla Protezione civile, il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole del comune di Rieti, di ogni ordine e grado, per la giornata di domani, lunedi’ 26 febbraio.

l sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, in previsione dell’ondata di Maltempo che interessera’ il Reatino e dell’allerta neve diffuso dalla Protezione civile, ha deciso di estendere anche a martedi’ 27 febbraio l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. “Gli edifici scolastici – si legge nella nota diffusa dal Comune di Rieti – saranno comunque presidiati per impedire danni da gelo e per assicurare condizioni ottimali per la ripresa delle lezioni nella giornata del 28 febbraio”