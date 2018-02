Maltempo Campania: domani 28 Febbraio scuole chiuse nell’area flegrea stop anche a mercati 

Il perdurare di temperature anomale e conseguenti seri problemi alla circolazione veicolare, soprattutto nelle prime ore del giorno, per la formazione di lastre di ghiaccio sulle strade, ha indotto il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia a chiudere le scuole anche per domani, mercoledì. Nel contempo, per gli stessi motivi, ha sospeso per domani lo svolgersi delle tre fiere settimanali, a Monterusciello, al Rione Toiano e nel centro storico. Adottate misure di prevenzione per la sicurezza degli automobilisti con la convocazione ‘ad horas’ del Comitato Operativo Viabilità, presso la sede della Protezione Civile di Pozzuoli.

Il comitato, come prima misura, ha attivato alcune ditte specializzate nell’affrontare l’emergenza neve, già in azione per risolvere le situazioni più critiche. Da stasera, invece, e’ stato previsto di spargere sale sulle strade cittadine per abbassare il punto di congelamento della neve. Permangono tuttavia condizioni di rischio e viene rinnovato l’invito ad uscire in serata, solo in caso di estrema necessità. La chiusura delle scuole per domani e’ stata prevista anche nei comuni di Bacoli e Quarto. Nei due centri flegrei al lavoro volontari della Protezione Civile per le emergenze scattate nelle aree collinari, dove sono rimaste bloccate in casa diverse famiglie per le strade ghiacciate.