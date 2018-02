Collegamenti marittimi in tilt in Sicilia. Dopo lo stop alla motonave Vesta che collega Trapani alle Egadi, anche la nave veloce Isola di Vulcano resta ormeggiata al porto a causa del maltempo. Siremar, infatti, rende noto che non ha effettuato la corsa delle 17.15 sulla tratta Milazzo-Eolie.

article

1039649

MeteoWeb

Maltempo, collegamenti marittimi in tilt in Sicilia: stop alla nave per le Eolie

Collegamenti marittimi in tilt in Sicilia. Dopo lo stop alla motonave Vesta che collega Trapani alle Egadi, anche la nave veloce Isola di Vulcano resta ormeggiata al porto a causa del maltempo. Siremar, infatti, rende noto che non ha effettuato la corsa delle 17.15 sulla tratta Milazzo-Eolie.

http://www.meteoweb.eu/2018/02/maltempo-collegamenti-marittimi-in-tilt-in-sicilia-stop-alla-nave-per-le-eolie/1039649/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2016/09/aliscafo-siremar.jpg

Eolie,maltempo,sicilia

ANALISI E SITUAZIONE