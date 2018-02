Maltempo: coppia di anziani bloccata in un sottopasso a Benevento 

Forte maltempo a Benevento dove una coppia di anziani è rimasta intrappolata nell’acqua che ha invaso il sottopassaggio alla località Pantano. La coppia viaggiava a bordo di una Fiat 600. Il conducente non si sarebbe accorto che la carreggiata era stata invasa dall’acqua della pioggia battente delle ultime ore ed è rimasta impantanata.

Gli anziani sono stati soccorsi da un giovane della zona insieme ai vigili del fuoco di Benevento che sono riusciti a mettere in salvo le due persone utilizzando una scala. Sul Sannio continua intanto a piovere senza tregua mentre in diversi comuni della Valle Telesina si è abbattuta una violenta grandinata che ha imbiancato in pochi minuti l’intera zona. Il ghiaccio in strada ha creato anche disagi per la viabilità.