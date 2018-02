E’ sceso a circa 4mila il numero di clienti disalimentati in Emilia–Romagna a causa del maltempo: lo rende noto e-distribuzione, la societa’ del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione. Prosegue il lavoro degli oltre 150 tecnici impegnati a fronteggiare i danni sulla rete elettrica. Interventi vanno avanti in provincia di Modena. Sono in via di riparazione i guasti nelle province di Bologna, di Forli’ e di Rimini.