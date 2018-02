Maltempo, forte vento di scirocco al Sud: raffiche di 85km/h a Reggio Calabria

Continua a soffiare impetuoso da stamattina il vento di scirocco tra Calabria e Sicilia: Reggio Calabria è la città più colpita, con raffiche di 85km/h in città. Il mare è agitato con forti mareggiate sulle coste esposte, soprattutto nella Sicilia orientale dove l’effetto “stau” sta provocando piogge torrenziali sui versanti orientali dell’Etna e dei Peloritani (154mm a Linguaglossa, 71mm ad Antillo, 64mm al Rifugio Citelli), con caldo anomalo e neve soltanto oltre i 2.200 metri di altitudine. Il vento di scirocco si attenuerà nella notte e domani ruoterà da Ovest, ma meno intenso. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: