Maltempo Francia, arriva il ‘grande freddo’: 22 dipartimenti in allerta

Ventidue dipartimenti francesi, tra cui la regione di Parigi, sono stati dichiarati in allerta “grand froid” – “grande freddo” – in seguito morsa di neve e gelo che incombe sul Paese. A Parigi, la sindaca Anne Hidalgo ha chiesto alla prefettura di aprire di ulteriori centri d’emergenza per consentire ai senzatetto di passare la notte al caldo.

Dopo la neve di questa mattina, ulteriori nevicate sono previste questa notte e fino a mercoledì sulla capitale. In Francia, sono 13.000 i posti letto già disponibili per i clochard, a cui se ne aggiungono un altro migliaio annunciati in queste ore.