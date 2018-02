Maltempo, gelate dopo la neve: domani 28 Febbraio scuole chiuse nel Casertano 

Le gelate attese dopo le abbondanti nevicate e il calo delle temperature hanno spinto molti sindaci del Casertano a chiudere le scuole anche per domani. Un fronte quasi compatto quello dei sindaci, dopo che in questi due giorni di emergenza c’era stata molta confusione, con ordinanze emesse quasi all’orario di apertura delle scuole.

Era accaduto proprio a Caserta, dove ieri mattina il sindaco Carlo Marino aveva deciso di chiudere le scuole e molti ragazzi erano stati mandati a casa. Oggi Marino ha invece agito d’anticipo, emettendo già nel pomeriggio ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili, per la giornata di domani.

“La giornata di chiusura – fa sapere una nota del Comune di Caserta – sarà utilizzata dal personale degli Uffici Tecnici Comunali, della Polizia Municipale e del Nucleo di Protezione Civile, per proseguire tutte le verifiche utili a garantire l’efficienza del sistema viario della città, nonché la sicurezza degli edifici pubblici e scolastici di proprietà comunale” Scuole chiuse domani anche in un’altra ventina di comuni, come Aversa, Santa Maria a Vico, Sessa Aurunca, Casal di Principe, Castel Volturno.

Altri sindaci potrebbero decidere di chiudere gli istituti. Intanto la Prefettura ha disposto un nuovo divieto di circolazione per i veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate, valido su tutte le strade del Casertano con eccezione del tratto autostradale e delle maggiori strade extraurbane.