Maltempo, piogge torrenziali sulle Regioni Adriatiche: picchi di 60mm tra Marche e Abruzzo

Piogge torrenziali con temperature molto basse hanno interessato nel pomeriggio/sera di ieri, Mercoledì 21 Febbraio, le Regioni del medio/alto Adriatico, tra Emilia Romagna, Marche e Abruzzo con 59mm di pioggia a Martinsicuro, 50mm a Nereto, 48mm ad Ancona, 45mm a Porto Sant’Elpidio, 40mm a Montefelcino, 36mm a Grottammare, 31mm a Rimini, 28mm a Senigallia, 26mm a Jesi, Fano e Tortoreto, 20mm a Pescara, 19mm a Filottrano, 16mm a Bologna. Le temperature sono molto basse, tra +3 e +4°C lungo le coste, e nevica copiosamente sull’Appennino a partire dai 200–300 metri di altitudine. I fenomeni si intensificheranno ulteriormente nelle prossime ore, e durante la giornata odierna la neve arriverà fin in pianura in Emilia Romagna. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: