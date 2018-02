Non solo gelo, anche mare ghiacciato: un paesaggio decisamente insolito nel Golfo dei Poeti e in alcune zone delle Grazie, nella vicina Porto Venere. Il freddo glaciale di questi giorni ha provocato anche numerose rotture di tubazioni, a causa dell’acqua ghiacciata, per i quali sono stati chiamati i vigili del fuoco e Acam, che ha diffuso un vademecum con semplici accorgimenti per evitare guasti e blackout idrici.