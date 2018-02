Maltempo, neve nel frusinate e reatino: sospesi i collegamenti con le Isole Pontine

“Presenza di neve e ghiaccio nel Frusinate e Reatino. Sono nello specifico interessate le strade regionali Forca D’Acero, 411 Dir di Campocatino, Sublacense, nel tratto da Guarcino ad Arcinazzo, Salto Cicolana, nel tratto da Capradosso a Corvaro, e Della Vandra. Già dalla notte scorsa sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa. Per agevolare la viabilità oggi è attivo su strade e autostrade il blocco dei mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate dalle ore 09:00 alle 22:00 Per MALTEMPO oggi non sono state effettuate le corse Ventotene-Formia delle 09.00 e Ponza-Formia delle 6 e delle 10 mentre, su richiesta del Comune di Formia, la corsa Formia-Ponza delle 14.30 di oggi sarà effettuata via Ventotene.”. Lo ha comunicato Astral Infomobilità.