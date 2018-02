Maltempo, notte da lupi al Sud: bufere di neve tra Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia [LIVE]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

E’ una notte da lupi per il maltempo che sta colpendo il Sud Italia: nevica copiosamente tra Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, fino a bassa quota. A Potenza l’accumulo è sempre più vicino ai fatidici 50cm che su MeteoWeb avevamo previsto con tre giorni di anticipo, e domani le scuole rimarranno chiuse. Ma molte località dell’Appennino meridionale sono letteralmente sommerse (impressionanti le immagini che arrivano da Gambarie, in Aspromonte, dove l’accumulo potrebbe superare il metro entro poche ore). E’ stato un Mercoledì di San Valentino freddo e nevoso su gran parte d’Italia, a partire dall’isola d’Elba completamente imbiancata all’alba (anche qui le scuole sono state chiuse). La neve è arrivata in mattinata persino alle porte di Roma, sui Castelli, imbiancando Ariccia e Rocca Priora, ma anche sul litorale a Pomezia, Ardea e Pratica di Mare. Qualche fiocco, misto a pioggia, e’ caduto pure in alcuni quartieri di Roma Sud. Neve anche sulla parte alta dell’isola di Ischia, sul Monte Epomeo e sulla ‘zona rossa’ di Casamicciola, colpita dal terremoto dell’agosto scorso. Un bus dell’Ente autonomo Volturno (Eav) con trenta turisti a bordo e’ rimasto bloccato a mille metri sul Vesuvio innevato, nel Comune di Ercolano; si sono rifugiati in un bar fino all’arrivo di Protezione civile, polizia e vigili urbani che con vari mezzi li hanno portati a valle. In provincia di Roma dodici le associazioni di volontariato con circa 50 unità ad entrare in azione con mezzi spazzaneve e spargisale nelle zone imbiancate. Giovedì 15 Febbraio le temperature diminuiranno ancora ma le condizioni del tempo miglioreranno in tutto il Paese: sarà una giornata di sole e clima limpido, dopo le ultime piogge residue nelle prime ore del mattino all’estremo Sud. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: