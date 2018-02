Maltempo: nevicata sui monti e le colline dell’Oltrepò Pavese 

Un’abbondante nevicata ha interessato la scorsa notte e nelle prime di questa mattina l’Oltrepò Pavese, imbiancando le colline e le vette più alte della zona. Oltre i mille metri di altitudine, e’ sceso mezzo metro di neve: la precipitazione ha interessato località come Romagnese (Pavia) e il Brallo (Pavia).

Una buona notizia per gli appassionati di sci, che potranno divertirsi sulle piste oltrepadane (già aperte da tempo) nel week-end di Carnevale e ancora per diverse settimane. Sopra i 300 metri la neve si e’ fermata a 10 centimetri, come è successo a Santa Maria della Versa (Pavia) e in un buona parte dell’Oltrepò orientale. Le strade, dopo qualche difficolta’ iniziale per la circolazione, sono state ripulite e risultano ora normalmente percorribili.