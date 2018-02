Maltempo Ravenna: allerta idrogeologica dalla mezzanotte di oggi fino a tutto domani

Dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani, martedì 6 febbraio, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 13, ‘gialla’, per criticità idrogeologica, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. Il Comune di Ravenna raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua, alle strade allagate e ai sottopassi e non accedere a questi ultimi nel caso li si trovi allagati.