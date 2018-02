Maltempo, notte di forti piogge al Centro/Sud: dalla Campania alla Sicilia, nubifragi in atto [LIVE]

Il maltempo continua ad imperversare nella notte al Centro/Sud, con piogge e temporali dalla Campania alla Sicilia e temperature in sensibile aumento. Spiccano i +16°C di Messina, in riva allo Stretto, ma anche i +4°C del Rifugio Citelli, sul versante orientale dell’Etna a 1.750 metri di altitudine. Si stanno esaurendo le forti piogge che hanno colpito la Sicilia orientale, dove nel pomeriggio e in serata sono caduti 142mm a Linguaglossa, 127mm ad Antillo, 69mm a Francavilla di Sicilia e 64mm allo stesso Rifugio Citelli. Nella prima parte della giornata invece il maltempo aveva colpito la Sicilia occidentale con picchi di 150mm in varie località del trapanese.

Ma in serata ha iniziato a piovere in modo molto intenso anche sulla Campania, con 76mm a Sorrento, 72mm a Vico Equense, 54mm ad Avellino, 51mm a Nocera Inferiore, 47mm a Monteforte Irpino, 46mm a Caserta, 41mm a Castellammare di Stabia, 40mm a Posillipo, 39mm a Mercogliano, 38mm a Mugnano, 37mm a Positano, 35mm a Cava de’Tirreni, Cetara e Acerra, 34mm a Napoli, 33mm a Maddaloni, 32mm a Ischia.

Piogge sparse anche tra Toscana e Lazio e al Nord/Ovest, con neve fino a bassa quota tra Piemonte, Liguria ed Emilia.