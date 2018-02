Maltempo Toscana, neve e freddo per l’arrivo del Burian: chiusa la strada del Monte Serra 

Burian ha portato la neve sul Monte Serra nel Pisano e temperature sensibilmente piu’ rigide su tutto il territorio, con un calo secco di oltre 10 gradi rispetto a ieri. Alle ore 13 a Pisa il termometro segnava 3 gradi rispetto ai 16 del giorno prima. Il Comune di Calci per la presenza di neve sull’asfalto ha deciso la chiusura della strada a Tre Colli, in quota al Monte Serra, mentre i mezzi spargisale e spazzaneve del sistema locale di protezione civile sono pronti a intervenire in caso di necessita’.

L’annuncio della chiusura al traffico di un tratto della strada che porta in vetta al Monte Serra e’ stato dato direttamente dal sindaco Massimiliano Ghimenti: “La strada e’ chiusa a partire dalla localita’ Tiricella (alla fine dell’abitato di Tre Colli) causa dell’intasamento con veicoli in panne sulla via comunale di Bisantola e sulla Provinciale, su cui era stato gia’ sparso il sale in mattinata, sia per l’attecchimento delle nevicate tutt’ora in corso”. “E’ assolutamente necessario – ha concluso Ghimenti. non avventurarsi. A tutela di tutti. La strada occorre libera per favorire il deflusso e far lavorare i mezzi della Provincia”.