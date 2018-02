Maltempo Toscana: vento in pianura ai piedi dell’Appennino e neve in montagna

In Toscana nel pomeriggio di oggi, domenica 18 febbraio, sono attese precipitazioni sparse, generalmente di debole intensità e solo occasionalmente a carattere di rovescio, sulle zone centromeridionali e orientali.

Sono attesi cumulati medi non significativi e massimi non elevati sull’alto Mugello, l’Aretino, parte del Senese e del Grossetano.

Lo stato di vigilanza per rischio idrogeologico terminerà alle 20. Prorogato fino alle 13 di domani quello per neve e vento: codice giallo per Casentino, Romagna toscana e Valtiberina nel primo caso e bacino del Valdarno fiorentino e Bisenzio ed Ombrone Pistoiese nel secondo. Soffia il Grecale e saranno possibili forti raffiche sulla pianure settentrionali, in particolare allo sbocco delle vallate appenniniche.

Le nevicate, generalmente deboli, interesseranno l’Appennino orientale fino a 500-600 metri di altezza e localmente a quote anche inferiori sui versanti emiliano-romagnali, ma con accumuli che si prevedono pressochè ovunque poco abbondanti.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.