Circolazione ferroviaria per e da Trieste verso la normalità: il guasto sulla linea tra le stazioni del capoluogo giuliano e Monfalcone (Gorizia) è stato risolto, ed è quindi partito l’Intercity per Roma, dopo un ritardo di 80 minuti. Altri convogli, in attesa da circa un’ora, stanno per lasciare la stazione. I forti ritardi sono stati causati, secondo quanto reso noto da Ferrovie dello Stato, da un guasto sulla linea provocato dalle “avverse condizioni meteo“.