Maltempo: Venezia attiva il piano neve

In vista delle nevicate previste per domani a Venezia, il Comune in serata metterà in sicurezza i tratti della viabilità dove è più probabile la formazione del ghiaccio e, a partire da domani mattina, effettuerà la salatura di tutte le principali arterie stradali. Gli operatori della multiutility Veritas continueranno ad essere impegnati sia stasera che domani nello spargimento di sale ed eventuale spazzamento di tutti i percorsi pedonali cittadini previsti dal Piano neve.

Presso la Prefettura di Venezia si è riunito il Comitato operativo per la viabilità. Anas adotterà un’ordinanza che prevede l’obbligo dalla mezzanotte delle dotazioni invernali sulla SS309 Romea, sulla SS14 Triestina e sulla SS516 Piovese; lungo la Romea verranno preparati spazi per la sosta di mezzi pesanti, in previsione del divieto di circolazione da parte della Provincia di Ferrara. Viene comunque sconsigliato di mettersi in viaggio se non per reale necessita’, e comunque di usare la massima prudenza.