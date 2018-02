Allerta Meteo Burian a Roma, sos neve e voto: si rischia uno stop di 9 giorni 

“Tra la neve e le elezioni, c’e’ il rischio che le scuole di Roma che ospitano seggi elettorali restino chiuse per ben nove giorni”. Lo dice all’ANSA il presidente dell’associazione nazionale presidi (Anp) del Lazio Mario Rusconi. “Oggi e domani le scuole sono chiuse, giovedi’ e’ di nuovo prevista neve a Roma, quindi presumibilmente ci sara’ un nuovo stop, venerdi’ compreso, anche per il ghiaccio. Gli studenti di questi istituti, se le ordinanze di chiusura verranno protratte, rischiano di tornare a scuola o solo per una giornata, quella di mercoledi’, o addirittura direttamente mercoledi’ prossimo. I seggi elettorali infatti occupano le scuole da venerdi’ pomeriggio fino a martedi’”, conclude Rusconi.