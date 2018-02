Mare, Toscana: soccorsa imbarcazione ad oltre 20 miglia dalla costa

Soccorso in mare a un’imbarcazione nel pomeriggio, ad oltre 20 miglia dalla costa di fronte a San Rossore (Pisa). Una imbarcazione straniera di 16 metri, partita da Livorno con due persone a bordo, ha chiesto assistenza per il motore in avaria. Vista la distanza, le comunicazioni sono intercorse via radio, non senza difficoltà, con le sale operative delle capitanerie di porto di Livorno, Viareggio e La Spezia.

Nonostante le non buone condizioni meteo e marine, in poco tempo e’ giunta sul posto la motovedetta CP 813 da Viareggio, che ha provveduto a rassicurare gli occupanti. Per le successive operazioni di assistenza tecnica e’ intervenuta anche una unita’ privata. Le attivita’ di assistenza sono tuttora in corso con il coordinamento della guardia Costiera viareggina e l’imbarcazione verra’ scortata fino al porto di Viareggio, che e’ il più vicino.