Malattie gastrointestinali: con la Capsula più affidabilità e sicurezza nella diagnostica

Giovedì 15 Febbraio 2018 si terrà la conferenza stampa “Capsula endoscopica, più affidabilità e sicurezza nella diagnostica delle malattie gastrointestinali”. La Capsula endoscopica è una metodica moderna, sicura e tecnologicamente avanzata per la visualizzazione dell’apparato digerente. Si tratta di una pillola monouso ingeribile dotata di una o due telecamere che acquisiscono immagini dell’intestino mentre lo percorrono sfruttando la sua naturale peristalsi.

L’evoluzione della metodica e della tecnologia rende oggi disponibili strumenti diversi in base alla tipologia di indagine richiesta. La capsula endoscopica è infatti oggi disponibile in quattro modelli ed è già utilizzata per una diagnostica precisa e affidabile delle malattie gastrointestinali e rappresenta il gold standard per l’intestino tenue.

In Italia, nonostante la sua introduzione nei nuovi LEA, la metodica è ancora poco diffusa, in quanto vengono effettuati 7.000 l’anno contro i 25.000 francesi. Un dato che mal si sposa con il ridotto impatto in termini di spesa che un suo utilizzo più esteso porterebbe al Servizio Sanitario Nazionale.

All’incontro, oltre a una panoramica sull’evoluzione negli anni della diagnostica endoscopica, saranno presentati i dati di un’indagine conoscitiva dedicata all’utilizzo di questa specifica metodica a livello italiano. Un focus sulla malattia di Crohn, inoltre, permetterà di commentare i vantaggi della nuova Capsula dedicata alla diagnosi di questa patologia, lanciata da Medtronic alla fine del 2016.

Interverranno:

Renato Cannizzaro, Direttore SOC Gastroenterologia Oncologica Sperimentale CRO Aviano – Overview della metodica

Marco Pennazio, SC Gastroenterologia U., Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza Torino – Indagine conoscitiva sulla pratica clinica in Italia

Cristiano Spada, Responsabile U.O. Endoscopia Digestiva, Fondazione Poliambulanza Brescia – Impatto sul sistema

Maurizio Vecchi, Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente, Ospedale Maggiore Policlinico Milano – Ruolo nella malattia di Crohn

