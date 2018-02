Milano: in consiglio sì a piano rilancio mercati all’ingrosso, costerà 94,6 mln (2)

(AdnKronos) – Il costo di 94,6 milioni di euro sarà ripartito tra SoGeMi, 10 mln di autofinanziamento e 45,6 mln a debito, e il Comune di Milano che metterà da un minimo di 39 milioni a un massimo di 49 milioni di euro a titolo di aumento di capitale sociale, in base alla possibilità dell’autofinanziamento di 10 milioni di euro della società.

Il progetto prevede ricavi attraverso una tariffa annuale per gli operatori del Nuovo Padiglione Ortofrutta a decorrere dal 2021 da 75 euro al metro quadro a 130 euro al metro quadro. E’ stato stimato in 95 euro al metro quadro l’anno, dal 2019, il ricavo derivante dalla nuova piattaforma logistica, che sostituirà le attuali tettoie. Complessivamente, un intervento di oltre 280 milioni di euro per rilanciare i mercati Ortofrutticoli all’ingrosso della città di Milano.