Milano: in consiglio sì a piano rilancio mercati all’ingrosso, costerà 94,6 mln

Milano, 19 feb. (AdnKronos) – Via libera alla riqualificazione dei mercati all’ingrosso di Milano per un costo stimato di 94,6 mln di euro. Con 25 voti a favore e 6 contrari il consiglio comunale ha approvato la proposta per il nuovo padiglione ortofrutta di via Cesare Lombroso-viale Molise, presentata da SoGeMi. E’ il piano di rilancio che la città aspettava da tempo e che permetterà la ristrutturazione degli spazi e l’ammodernamento della gestione operativa.

Lo studio di fattibilità tecnico-economica prevede la realizzazione di una piattaforma logistica di circa 14.400 metri quadrati e la demolizione in più fasi di tre degli attuali padiglioni del Mercato Ortofrutta con la realizzazione di due nuovi, ciascuno di circa 75mila metri quadrati, che ospiteranno complessivamente 214 punti vendita.