Moda: al Mido di Milano oltre 58mila visitatori, +4,9%

Milano, 27 feb. (AdnKronos) – Sono stati oltre 58mila i visitatori della 48esima edizione di Mido, la manifestazione dedicata all’occhialeria tenutasi a Milano, in crescita del 4,9%. Le aziende che hanno partecipato al salone sono state 1.305, con un incremento del 5% sull’edizione precedente. “Mido sta all’eyewear come la serata degli Oscar sta al cinema”, ha commentato il presidente della manifestazione, Giovanni Vitaloni. “Sempre più addetti ai lavori vedono nella nostra manifestazione l’appuntamento principale dell’anno per il settore e la loro presenza, in costante incremento, rivela lo straordinario dinamismo del comparto”. La prossima edizione si terrà nel 2019, dal 23 al 25 febbraio.