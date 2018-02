Napoli: Esposito, Di Maio ricordi Grillo assassino condannato

Roma, 17 feb. (AdnKronos) – ‘Il tentativo di Di Maio di spararla grossa per nascondere le polemiche devastanti sulle truffe dei Cinquestelle con i rimborsi è troppo smaccato per non essere evidente: utilizzare parola ‘assassino’ in politica è indice di un degrado morale: ma se questo è il terreno di gioco scelto da Di Maio noi potremmo ricordagli che l’unico assassino, conclamato è passato in giudicato per la magistratura italiana, è Beppe Grillo e che indagati per omicidio sono i sindaci a 5 Stelle Appendino e Nogarin”. Lo afferma il senatore del Pd Stefano Esposito. “Di Maio -aggiunge- rifletta prima di spararle fesserie a caso”.